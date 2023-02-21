Кабанов Фолимон Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Кабанов Ефим Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Кабанов Евсигней Фолимонов
Мать ребёнка: Кабанова Софья Дмитриевна
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно