Кабанов Фолимон Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Фолимон Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Кабанов Ефим Кириллов

Мать: Кабанова Агрепена Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Кабанов Евсигней Фолимонов

Мать ребёнка: Кабанова Софья Дмитриевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Софья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Параскева Николаева

Смерть
Неизвестно
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