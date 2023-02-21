(Кабанова) Агрепена Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кабанова) Агрепена Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Около 1827 г.р.
Около 1835 г.р.

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СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Кабанов Ефим Кириллов

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1811 ст.

Муж: Карп Михеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Матвей Карпович

Отец ребёнка: Карп Михеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Мария Карпова

Отец ребёнка: Карп Михеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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