(Кабанова) Агрепена Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Кабанов Ефим Кириллов
Бракосочетание
23.10.1811 ст.
Муж: Карп Михеев
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Матвей Карпович
Отец ребёнка: Карп Михеев
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Мария Карпова
Отец ребёнка: Карп Михеев
Смерть
Неизвестно