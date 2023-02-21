Карп Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарп Михеев

Карп Михеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Михей Максимов

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1811 ст.

Жена: Агрепена Ефимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Матвей Карпович

Мать ребёнка: Агрепена Ефимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1833 ст.

Дочь: Агафия Карпова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
мать указана Аграфена Васильева
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Мария Карпова

Мать ребёнка: Агрепена Ефимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1848
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close