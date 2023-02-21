Карп Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Михей Максимов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1811 ст.
Жена: Агрепена Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Матвей Карпович
Мать ребёнка: Агрепена Ефимова
Рождение ребёнка
12.02.1833 ст.
Дочь: Агафия Карпова
Мать ребёнка: не указана
мать указана Аграфена Васильева
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Мария Карпова
Мать ребёнка: Агрепена Ефимова
Смерть
Около 1848