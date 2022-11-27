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Кабанов Кирила Трифонов

Место рождения

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1738

Отец: Кабанов Трифон Филатов

Мать: Кабанова Марфа Кондратьева

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Кабанов Симеон Кириллов

Мать ребёнка: Кабанова Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Гур Кириллов

Мать ребёнка: Кабанова Прасковья Алексеева

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Кабанов Ефим Кириллов

Мать ребёнка: Кабанова Прасковья Алексеева

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Афимья Кирилова

Мать ребёнка: Кабанова Прасковья Алексеева

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Анна Кирилова

Мать ребёнка: Кабанова Прасковья Алексеева

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Федосья Кириллова

Мать ребёнка: Кабанова Прасковья Алексеева

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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