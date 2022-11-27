Кабанов Кирила Трифонов
Место рождения
Дата рожденияДо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1738
Отец: Кабанов Трифон Филатов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Кабанова Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Гур Кириллов
Мать ребёнка: Кабанова Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Кабанова Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Афимья Кирилова
Мать ребёнка: Кабанова Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Анна Кирилова
Мать ребёнка: Кабанова Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Федосья Кириллова
Мать ребёнка: Кабанова Прасковья Алексеева
Смерть
Неизвестно