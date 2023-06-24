Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Усманов Фазлымухамет Усманович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Садыкова Махисарвар Ахметшарифовна
Мать ребёнка: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна
Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
25.12.1907
Рождение ребёнка
04.01.1911
Смерть
1921