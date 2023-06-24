Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Усманов Фазлымухамет Усманович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Мухамади Ахметшарифович

Мать ребёнка: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Назип Ахметшарифович

Мать ребёнка: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Садыкова Махисарвар Ахметшарифовна

Мать ребёнка: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Усманов Ибн Хазип Ахметшарифович

Мать ребёнка: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Усманова Фатиха Ахметшарифовна

Мать ребёнка: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Усманов Сагыделвагаз Ахметшарифович

Мать ребёнка: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Рождение ребёнка
25.12.1907

Сын: Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович

Мать ребёнка: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Рождение ребёнка
04.01.1911

Дочь: Салимкулова (Усманова) Тутыя Ахметшарифовна

Мать ребёнка: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Смерть
1921

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