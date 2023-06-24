Салимкулова (Усманова) Тутыя Ахметшарифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салимкулова Раяна Салиховна
Отец ребёнка: Салимкулов Салих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимкулов Ринат Салихович
Отец ребёнка: Салимкулов Салих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимкулов Мидхат Салихович
Отец ребёнка: Салимкулов Салих
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салимкулов Салих
Смерть
Неизвестно