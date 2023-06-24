Салимкулова (Усманова) Тутыя Ахметшарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимкулова (Усманова) Тутыя Ахметшарифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1911

Отец: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Мать: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салимкулова Раяна Салиховна

Отец ребёнка: Салимкулов Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимкулов Ринат Салихович

Отец ребёнка: Салимкулов Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимкулов Мидхат Салихович

Отец ребёнка: Салимкулов Салих

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимкулов Салих

Смерть
Неизвестно

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