Садыкова Махисарвар Ахметшарифовна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович
Мать: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садыков Зариф
Рождение ребёнка
1918
Сын: Садыков Хайрулла Зарифович
Отец ребёнка: Садыков Зариф
Рождение ребёнка
1920
Сын: Садыков Халиулла Зарифович
Отец ребёнка: Садыков Зариф
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мусина (Садыкова) Мархаба Зарифовна
Отец ребёнка: Садыков Зариф
Рождение ребёнка
27.01.1926
Дочь: Испергенова (Садыкова) Мадина Зарифовна
Отец ребёнка: Садыков Зариф
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Галиева (Садыкова) Гульшат Зарифовна
Отец ребёнка: Садыков Зариф
Смерть
1949