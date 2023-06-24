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Садыкова Махисарвар Ахметшарифовна

Место рождения

Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Мать: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Зариф

Рождение ребёнка
1918

Сын: Садыков Хайрулла Зарифович

Отец ребёнка: Садыков Зариф

Рождение ребёнка
1920

Сын: Садыков Халиулла Зарифович

Отец ребёнка: Садыков Зариф

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мусина (Садыкова) Мархаба Зарифовна

Отец ребёнка: Садыков Зариф

Рождение ребёнка
27.01.1926

Дочь: Испергенова (Садыкова) Мадина Зарифовна

Отец ребёнка: Садыков Зариф

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Галиева (Садыкова) Гульшат Зарифовна

Отец ребёнка: Садыков Зариф

Смерть
1949

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