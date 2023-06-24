Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Садыкова Махисарвар Ахметшарифовна

Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Усманов Ибн Хазип Ахметшарифович

Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Усманова Фатиха Ахметшарифовна

Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Усманов Сагыделвагаз Ахметшарифович

Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Рождение ребёнка
25.12.1907

Сын: Усманов Хазип Ахметшарифович

Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Рождение ребёнка
04.01.1911

Дочь: Салимкулова Тутыя Ахметшарифовна

Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Мухамади Ахметшарифович

Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Назип Ахметшарифович

Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Смерть
1934
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