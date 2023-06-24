Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Садыкова Махисарвар Ахметшарифовна
Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович
Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Усманов Ибн Хазип Ахметшарифович
Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Усманова Фатиха Ахметшарифовна
Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Усманов Сагыделвагаз Ахметшарифович
Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович
Рождение ребёнка
25.12.1907
Сын: Усманов Хазип Ахметшарифович
Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович
Рождение ребёнка
04.01.1911
Дочь: Салимкулова Тутыя Ахметшарифовна
Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Мухамади Ахметшарифович
Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Назип Ахметшарифович
Отец ребёнка: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович
Смерть
1934