Усманов Назип Ахметшарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Назип Ахметшарифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Мать: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Вадут Назипович

Мать ребёнка: Усманова Мунавара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усманова Гульнур Назиповна

Мать ребёнка: Усманова Мунавара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Равиль Назипович

Мать ребёнка: Усманова Мунавара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Фарит Назипович

Мать ребёнка: Усманова Мунавара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова Мунавара

Рождение ребёнка
03.09.1923

Сын: Усманов Мухамматгали Назипович

Мать ребёнка: Усманова Мунавара

Смерть
Неизвестно

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