Усманов Назип Ахметшарифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усманова Мунавара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усманова Гульнур Назиповна
Мать ребёнка: Усманова Мунавара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усманова Мунавара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усманова Мунавара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усманова Мунавара
Рождение ребёнка
03.09.1923
Сын: Усманов Мухамматгали Назипович
Мать ребёнка: Усманова Мунавара
Смерть
Неизвестно