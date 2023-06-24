Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1907

Дата смерти

08.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907

Отец: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Мать: Усманова (Габдулманнафова) Бибирахима Габдулгаллямовна

Рождение ребёнка
06.09.1933

Сын: Усманов Рафаил Хазипович

Мать ребёнка: Усманова (Абзалилова) Миньямал Хайрулловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Усманова Зумара Хазиповна

Мать ребёнка: Усманова (Абзалилова) Миньямал Хайрулловна

Рождение ребёнка
11.09.1940

Сын: Усманов Радик Хазипович

Мать ребёнка: Усманова (Абзалилова) Миньямал Хайрулловна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Усманов Раиль Хазипович

Мать ребёнка: Усманова (Абзалилова) Миньямал Хайрулловна

Смерть
08.07.1963

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