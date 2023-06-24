Усманов Хазип (Ибн) Ахметшарифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1907
Дата смерти08.07.1963
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907
Рождение ребёнка
06.09.1933
Мать ребёнка: Усманова (Абзалилова) Миньямал Хайрулловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Усманова Зумара Хазиповна
Мать ребёнка: Усманова (Абзалилова) Миньямал Хайрулловна
Рождение ребёнка
11.09.1940
Мать ребёнка: Усманова (Абзалилова) Миньямал Хайрулловна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Усманова (Абзалилова) Миньямал Хайрулловна
Смерть
08.07.1963