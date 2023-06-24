Усманов Фазлымухамет Усманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Фазлымухамет Усманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Усманов Усман Бикчентаевич

Мать: Шигарзада Валитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Ахметгариф Фазлымухаметович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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