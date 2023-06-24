Усманов Фазлымухамет Усманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Усманов Усман Бикчентаевич
Мать: Шигарзада Валитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Ахметгариф Фазлымухаметович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Усманов Ахметшариф Фазлымухаметович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно