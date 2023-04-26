Федор Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: (Дмитрий Купряшкин) Максимов
Мать: Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Акулина Федорова
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Михаил Федоров
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Емельян Федоров
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Антон Федоров
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Смерть
Неизвестно