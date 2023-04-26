Федор Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: (Дмитрий Купряшкин) Максимов

Мать: Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Акулина Федорова

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Михаил Федоров

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Емельян Федоров

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Антон Федоров

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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