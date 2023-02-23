Степанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Акулина Федорова
Отец ребёнка: Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Михаил Федоров
Отец ребёнка: Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Емельян Федоров
Отец ребёнка: Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Антон Федоров
Отец ребёнка: Федор Дмитриев
Смерть
Неизвестно