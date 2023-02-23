Степанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Акулина Федорова

Отец ребёнка: Федор Дмитриев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Михаил Федоров

Отец ребёнка: Федор Дмитриев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Емельян Федоров

Отец ребёнка: Федор Дмитриев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Антон Федоров

Отец ребёнка: Федор Дмитриев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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