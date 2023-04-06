Антон Федоров
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти25.03.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Федор Дмитриев
Мать: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Платон Антонов
Мать ребёнка: Агафья Леонтьева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марья Антонова
Мать ребёнка: Агафья Леонтьева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Егор Антонов
Мать ребёнка: Агафья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Леонтьева
Смерть
25.03.1877
Причина смерти: натурально