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Антон Федоров

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

25.03.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Федор Дмитриев

Мать: Степанида Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Платон Антонов

Мать ребёнка: Агафья Леонтьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марья Антонова

Мать ребёнка: Агафья Леонтьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Егор Антонов

Мать ребёнка: Агафья Леонтьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Леонтьева

Смерть
25.03.1877
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натурально
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