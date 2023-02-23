Агафья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти29.08.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Платон Антонов
Отец ребёнка: Антон Федоров
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марья Антонова
Отец ребёнка: Антон Федоров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Егор Антонов
Отец ребёнка: Антон Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Федоров
Смерть
29.08.1861
Причина смерти: натуральной