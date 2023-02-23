Агафья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Леонтьева

Агафья Леонтьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

29.08.1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Платон Антонов

Отец ребёнка: Антон Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марья Антонова

Отец ребёнка: Антон Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Егор Антонов

Отец ребёнка: Антон Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Федоров

Смерть
29.08.1861
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close