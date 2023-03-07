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Емельян Федоров

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Федор Дмитриев

Мать: Степанида Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.07.1804

Жена: Анна Никитина

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья (Евдокия) (старшая)

Мать ребёнка: Анна Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Устинья Емельянова

Мать ребёнка: Анна Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)

Мать ребёнка: Анна Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Прасковья Емельянова

Мать ребёнка: Анна Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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