Емельян Федоров
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Федор Дмитриев
Мать: Степанида Иванова
Бракосочетание
15.07.1804
Жена: Анна Никитина
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья (Евдокия) (старшая)
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Устинья Емельянова
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Прасковья Емельянова
Мать ребёнка: Анна Никитина
Смерть
Неизвестно