Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти21.06.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Емельян Федоров
Мать: Анна Никитина
Рождение ребёнка
1853
Сын: Чекмарев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Чекмарев Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов
Рождение ребёнка
27.06.1857
Дочь: Аграфена Васильева
Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1860
Причина смерти: от чахотки