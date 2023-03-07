Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

21.06.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Емельян Федоров

Мать: Анна Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Чекмарев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Чекмарев Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1857

Дочь: Аграфена Васильева

Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекмарев Василий Антонов

Смерть
21.06.1860
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чахотки
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