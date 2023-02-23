Анна Никитина
Место рожденияс. Никитино,Барановский р-н,Куйбышевской обл.
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Никитино,Барановский р-н,Куйбышевской обл.
Бракосочетание
15.07.1804
Муж: Емельян Федоров
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья (Евдокия) (старшая)
Отец ребёнка: Емельян Федоров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Устинья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Федоров
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)
Отец ребёнка: Емельян Федоров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Прасковья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Федоров
Смерть
Неизвестно