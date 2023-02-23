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Анна Никитина

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Место рождения

с. Никитино,Барановский р-н,Куйбышевской обл.

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Никитино,Барановский р-н,Куйбышевской обл.
Бракосочетание
15.07.1804

Муж: Емельян Федоров

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья (Евдокия) (старшая)

Отец ребёнка: Емельян Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Устинья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)

Отец ребёнка: Емельян Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Прасковья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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