Чекмарев Василий Антонов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Антон Павлов
Мать: Пелагея Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Сын: Чекмарев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)
Рождение ребёнка
1856
Сын: Чекмарев Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)
Рождение ребёнка
27.06.1857
Дочь: (Чекмарев) Аграфена Васильева
Мать ребёнка: Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)
Бракосочетание
31.10.1860
Жена: Анна (Данилова)
Рождение ребёнка
03.12.1864
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Анна (Данилова)
Рождение ребёнка
20.10.1869
Сын: Яков Васильевич
Мать ребёнка: Анна (Данилова)
Рождение ребёнка
21.01.1872
Сын: Евстафий Васильев
Мать ребёнка: Анна (Данилова)
Рождение ребёнка
11.11.1873
Дочь: Стефанида Васильева
Мать ребёнка: Анна (Данилова)
Рождение ребёнка
11.11.1873
Сын: Максим Васильев
Мать ребёнка: Анна (Данилова)
Смерть
Неизвестно