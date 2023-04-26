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Чекмарев Василий Антонов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Антон Павлов

Мать: Пелагея Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чекмарев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Чекмарев Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1857

Дочь: (Чекмарев) Аграфена Васильева

Мать ребёнка: Чекмарева Авдотья (Евдокия) (младшая)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.10.1860

Жена: Анна (Данилова)

Рождение ребёнка
03.12.1864

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Анна (Данилова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1869

Сын: Яков Васильевич

Мать ребёнка: Анна (Данилова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1872

Сын: Евстафий Васильев

Мать ребёнка: Анна (Данилова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1873

Дочь: Стефанида Васильева

Мать ребёнка: Анна (Данилова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1873

Сын: Максим Васильев

Мать ребёнка: Анна (Данилова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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