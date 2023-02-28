Анна (Данилова)
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти28.01.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1860
Рождение ребёнка
03.12.1864
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов
Рождение ребёнка
20.10.1869
Сын: Яков Васильевич
Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов
Рождение ребёнка
21.01.1872
Сын: Евстафий Васильев
Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов
Рождение ребёнка
11.11.1873
Дочь: Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов
Рождение ребёнка
11.11.1873
Сын: Максим Васильев
Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов
Смерть
28.01.1877
Причина смерти: от родов