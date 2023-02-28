Анна (Данилова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Данилова)

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

28.01.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.10.1860

Муж: Чекмарев Василий Антонов

Рождение ребёнка
03.12.1864

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1869

Сын: Яков Васильевич

Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1872

Сын: Евстафий Васильев

Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1873

Дочь: Стефанида Васильева

Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1873

Сын: Максим Васильев

Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.01.1877
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от родов
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