Пелагея Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

17.11.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Чекмарев Матвей Антонов

Отец ребёнка: Антон Павлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Фома Антонов

Отец ребёнка: Антон Павлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрена Антонова

Отец ребёнка: Антон Павлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Яков Антонов

Отец ребёнка: Антон Павлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Степан Антонов

Отец ребёнка: Антон Павлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Антонова

Отец ребёнка: Антон Павлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Чекмарев Василий Антонов

Отец ребёнка: Антон Павлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.11.1860
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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