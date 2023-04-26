Пелагея Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти17.11.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Антон Павлов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Фома Антонов
Отец ребёнка: Антон Павлов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрена Антонова
Отец ребёнка: Антон Павлов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Яков Антонов
Отец ребёнка: Антон Павлов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Степан Антонов
Отец ребёнка: Антон Павлов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Антонова
Отец ребёнка: Антон Павлов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Антон Павлов
Смерть
17.11.1860