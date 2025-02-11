Чекмарева Евдокия Емельянова 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Чекмарева Евдокия Емельянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Емельян Алексеев1822 г.р.
Мать
Мария Антонова1824 г.р.
Супруги
Филипп Тимофеев11.10.1855 г.р.
Чекмарев Василий Антонов1831 г.р.
Дети
Чекмарев Епифан Васильев11.05.1879 г.р.
Чекмарев Трифон Васильев01.02.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Емельян Алексеев

Мать: Мария Антонова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Бракосочетание
08.07.1874

Муж: Филипп Тимофеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
05.06.1878

Муж: Чекмарев Василий Антонов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.05.1879

Сын: Чекмарев Епифан Васильев

Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1881

Сын: Чекмарев Трифон Васильев

Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.