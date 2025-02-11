Чекмарева Евдокия Емельянова
женский, родилась 1855, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕмельян Алексеев1822 г.р.
МатьМария Антонова1824 г.р.
Супруги
Филипп Тимофеев11.10.1855 г.р.
Чекмарев Василий Антонов1831 г.р.
Дети
Чекмарев Епифан Васильев11.05.1879 г.р.
Чекмарев Трифон Васильев01.02.1881 г.р.
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Рождение
1855
Отец: Емельян Алексеев
Мать: Мария Антонова
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.07.1874
Муж: Филипп Тимофеев
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.06.1878
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1879
Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1881
Отец ребёнка: Чекмарев Василий Антонов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно