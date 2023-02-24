Акулина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1752 г.р.

Мать

1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Федор Дмитриев

Мать: Степанида Иванова

Смерть
Неизвестно
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