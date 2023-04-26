(из Донгузлея) Аксинья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Донгузлея) Аксинья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Федор Дмитриев

Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов

Рождение ребёнка
1757

Сын: Ерофей Дмитриев

Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов

Рождение ребёнка
1758

Сын: Павел Дмитриев

Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Выд. В Губашево Прасковья Дмитриева

Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов

Рождение ребёнка
1772

Дочь: В Канадей Акулина Дмитриева

Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Егор Дмитриев

Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов

Смерть
После 1795
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