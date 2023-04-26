(из Донгузлея) Аксинья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федор Дмитриев
Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ерофей Дмитриев
Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Павел Дмитриев
Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Выд. В Губашево Прасковья Дмитриева
Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: В Канадей Акулина Дмитриева
Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Егор Дмитриев
Отец ребёнка: (Дмитрий Купряшкин) Максимов
Смерть
После 1795