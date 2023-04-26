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Ерофей Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: (Дмитрий Купряшкин) Максимов

Мать: Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Тимофей Ерофеев

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Василий Ерофеев

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Андрей Ерофеев

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Арефий Ерофеев

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ерофеев Никанор Ерофеевич

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ерофеев Трофим Ерофеевич

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Ерофеев Василий Ерофеевич

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Смерть
1819