Ерофей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: (Дмитрий Купряшкин) Максимов
Мать: Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Тимофей Ерофеев
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Василий Ерофеев
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Андрей Ерофеев
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Арефий Ерофеев
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ерофеев Никанор Ерофеевич
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Ерофеев Василий Ерофеевич
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Смерть
1819