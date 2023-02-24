Ерофеев Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти10.01.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Ерофей Дмитриев
Мать: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ерофеев Афанасий Трофимов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: ?
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1831
Сын: Ерофеев Кр Ся М.канадей Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: ?
Смерть
10.01.1863
Причина смерти: умер в 76 лет