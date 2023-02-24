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Ерофеев Трофим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

10.01.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Ерофей Дмитриев

Мать: Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ерофеев Афанасий Трофимов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ерофеев Илья Трофимов

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1831

Сын: Ерофеев Кр Ся М.канадей Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: ?

Смерть
10.01.1863
Причина смерти: умер в 76 лет
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