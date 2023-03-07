Ерофеев Илья Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрофеев Илья Трофимов

Ерофеев Илья Трофимов

avatar

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

До 1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ерофеев Трофим

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1867

Жена: Ерофеева Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
29.10.1869

Дочь: Зиновия Ильинична

Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1872

Сын: Ерофеев Гаврил Ильич

Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Попова Елена Ильинична

Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1878

Дочь: Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.11.1879

Дочь: Тюрина Степанида Ильинична

Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1881

Сын: Ерофеев Кр Ся В Барановке Иван Ильич

Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
17.01.1885

Сын: Ерофеев Максим Ильич

Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1888

Дочь: Болонова (давыдовка) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1901
Губашево
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close