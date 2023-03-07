Ерофеев Илья Трофимов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиДо 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ерофеев Трофим
Мать: ?
Бракосочетание
29.?.1867
Рождение ребёнка
29.10.1869
Дочь: Зиновия Ильинична
Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.07.1872
Сын: Ерофеев Гаврил Ильич
Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Попова Елена Ильинична
Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.10.1878
Дочь: Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.11.1879
Дочь: Тюрина Степанида Ильинична
Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.05.1881
Сын: Ерофеев Кр Ся В Барановке Иван Ильич
Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.01.1885
Сын: Ерофеев Максим Ильич
Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1888
Дочь: Болонова (давыдовка) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Ерофеева Домна Алексеевна
Смерть
До 1901
Губашево