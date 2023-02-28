Болонова (Давыдовка) (Ерофеева) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения01.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1888
Отец: Ерофеев Илья Трофимов
Бракосочетание
05.?.1907
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Болонов Яков Еливфериев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Болонов Яков Еливфериев
Смерть
Неизвестно