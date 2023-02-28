Болонова (Давыдовка) (Ерофеева) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолонова (Давыдовка) (Ерофеева) Анна Ильинична

Болонова (Давыдовка) (Ерофеева) Анна Ильинична

avatar

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1888

Отец: Ерофеев Илья Трофимов

Мать: Ерофеева Домна Алексеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1907

Муж: Болонов Яков Еливфериев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Болонов Яков Еливфериев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Болонов Яков Еливфериев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close