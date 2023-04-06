Болонов Яков Еливфериев
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Болонов Елиферий Иванов
Мать: Мария Михайловна
Бракосочетание
05.?.1907
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Болонова (давыдовка) Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Болонова (давыдовка) Анна Ильинична
Смерть
Неизвестно