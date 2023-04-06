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Болонов Яков Еливфериев

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Болонов Елиферий Иванов

Мать: Мария Михайловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1907

Жена: Болонова (давыдовка) Анна Ильинична

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Болонова (давыдовка) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Болонова (давыдовка) Анна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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