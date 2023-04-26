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Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Ерофеев) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Ерофеев Трофим Ерофеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ерофеев Афанасий Трофимов

Отец ребёнка: Ерофеев Трофим Ерофеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ерофеев Илья Трофимов

Отец ребёнка: Ерофеев Трофим Ерофеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Ерофеева) Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Ерофеев Трофим Ерофеевич

Рождение ребёнка
15.01.1831

Сын: Ерофеев кр ся М.Канадей Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Ерофеев Трофим Ерофеевич

Рождение ребёнка
01.04.1833

Дочь: (Ерофеева (мать Ульяна Степанова)) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Ерофеев Трофим Ерофеевич

Смерть
Неизвестно

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