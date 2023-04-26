Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Ерофеев) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Ерофеев Трофим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ерофеев Афанасий Трофимов
Отец ребёнка: Ерофеев Трофим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Ерофеев Трофим Ерофеевич
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Ерофеева) Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Ерофеев Трофим Ерофеевич
Рождение ребёнка
15.01.1831
Сын: Ерофеев кр ся М.Канадей Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Ерофеев Трофим Ерофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1833
Дочь: (Ерофеева (мать Ульяна Степанова)) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Ерофеев Трофим Ерофеевич
Смерть
Неизвестно