Ерофеев Афанасий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев Афанасий Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ерофеев Трофим

Мать: ?

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ерофеев Ефим Афанасьевич

Мать ребёнка: Прасковья Сидоровна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ерофеев Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Прасковья Сидоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акулина Афанасьевна

Мать ребёнка: Прасковья Сидоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1861

Дочь: Ульяна Афанасьева

Мать ребёнка: Прасковья Сидоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1863

Сын: Ерофеев Яков Афанасьев

Мать ребёнка: Прасковья Сидоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.01.1866

Дочь: Елена Афанасьева

Мать ребёнка: Прасковья Сидоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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