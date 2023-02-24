Ерофеев Афанасий Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ерофеев Трофим
Мать: ?
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Прасковья Сидоровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ерофеев Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Прасковья Сидоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акулина Афанасьевна
Мать ребёнка: Прасковья Сидоровна
Рождение ребёнка
16.12.1861
Дочь: Ульяна Афанасьева
Мать ребёнка: Прасковья Сидоровна
Рождение ребёнка
22.10.1863
Мать ребёнка: Прасковья Сидоровна
Рождение ребёнка
?.01.1866
Дочь: Елена Афанасьева
Мать ребёнка: Прасковья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Сидоровна
Смерть
Неизвестно