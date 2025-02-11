Ерофеев Василий Афанасьевич 07.01.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеев Василий Афанасьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.01.1853, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Ерофеев Афанасий Трофимов1827 г.р.
Мать
(Сидоровна) Прасковья Ивановна/ Сидоровна1827 г.р.
Супруги
Ерофеева Степанида Васильева09.11.1850 г.р.
Дети
Ерофеев Яков Васильев18.10.1871 г.р.
(Ерофеева) Варвара Васильева02.12.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1853

Отец: Ерофеев Афанасий Трофимов

Мать: (Сидоровна) Прасковья Ивановна/ Сидоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Бракосочетание
17.01.1871

Жена: Ерофеева Степанида Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.10.1871

Сын: Ерофеев Яков Васильев

Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.12.1872

Дочь: (Ерофеева) Варвара Васильева

Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.08.1874

Дочь: (Ерофеева) Васса Васильева

Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.11.1877

Сын: Ерофеев Михаил Васильев

Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.01.1879

Дочь: (Ерофеева) Анна Васильева

Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.01.1881

Сын: Ерофеев Ефрем Васильев

Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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