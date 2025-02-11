Ерофеев Василий Афанасьевич
мужской, родился 07.01.1853, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕрофеев Афанасий Трофимов1827 г.р.
Мать(Сидоровна) Прасковья Ивановна/ Сидоровна1827 г.р.
Супруги
Ерофеева Степанида Васильева09.11.1850 г.р.
Дети
Ерофеев Яков Васильев18.10.1871 г.р.
(Ерофеева) Варвара Васильева02.12.1872 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1853
Место жительства
1858
Бракосочетание
17.01.1871
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1871
Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Васильева
Рождение ребёнка
02.12.1872
Дочь: (Ерофеева) Варвара Васильева
Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Васильева
Рождение ребёнка
11.08.1874
Дочь: (Ерофеева) Васса Васильева
Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Васильева
Рождение ребёнка
06.11.1877
Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Васильева
Рождение ребёнка
29.01.1879
Дочь: (Ерофеева) Анна Васильева
Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Васильева
Рождение ребёнка
26.01.1881
Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Васильева
Смерть
Неизвестно