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Прасковья Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ерофеев Ефим Афанасьевич

Отец ребёнка: Ерофеев Афанасий Трофимов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ерофеев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Ерофеев Афанасий Трофимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акулина Афанасьевна

Отец ребёнка: Ерофеев Афанасий Трофимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1861

Дочь: Ульяна Афанасьева

Отец ребёнка: Ерофеев Афанасий Трофимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1863

Сын: Ерофеев Яков Афанасьев

Отец ребёнка: Ерофеев Афанасий Трофимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.01.1866

Дочь: Елена Афанасьева

Отец ребёнка: Ерофеев Афанасий Трофимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Афанасий Трофимов

Смерть
Неизвестно
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