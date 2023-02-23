Прасковья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ерофеев Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ерофеев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Ерофеев Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акулина Афанасьевна
Отец ребёнка: Ерофеев Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
16.12.1861
Дочь: Ульяна Афанасьева
Отец ребёнка: Ерофеев Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
22.10.1863
Отец ребёнка: Ерофеев Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
?.01.1866
Дочь: Елена Афанасьева
Отец ребёнка: Ерофеев Афанасий Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно