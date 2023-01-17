(Ерофеева) Акулина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерофеева) Акулина Афанасьевна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ерофеев Афанасий Трофимов

Мать: Прасковья Сидоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1872

Муж: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Батыров- Дорогов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.02.1880

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич

Рождение ребёнка
29.05.1882

Сын: Батыров- Дорогов Сидор Алексеевич

Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Батыров- Дорогов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич

Рождение ребёнка
22.02.1887

Сын: Батыров- Дорогов Прокопий Алексеевич

Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич

Рождение ребёнка
09.10.1889

Сын: Батыров Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич

Рождение ребёнка
03.08.1891

Сын: Батыров Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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