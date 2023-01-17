(Ерофеева) Акулина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Ерофеев Афанасий Трофимов
Мать: Прасковья Сидоровна
Бракосочетание
30.10.1872
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Батыров- Дорогов Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.02.1880
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.05.1882
Сын: Батыров- Дорогов Сидор Алексеевич
Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.07.1884
Сын: Батыров- Дорогов Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.02.1887
Сын: Батыров- Дорогов Прокопий Алексеевич
Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.10.1889
Сын: Батыров Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич
Рождение ребёнка
03.08.1891
Сын: Батыров Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно