Батыров- Дорогов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1884
Бракосочетание
01.?.1902
Жена: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
12.09.1905
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
03.09.1906
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
19.10.1909
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
15.01.1911
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
12.12.1912
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
01.03.1914
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
06.08.1917
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Смерть
Неизвестно