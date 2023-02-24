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Батыров- Дорогов Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1884

Отец: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич

Мать: Акулина Афанасьевна

Бракосочетание
01.?.1902

Жена: Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
12.09.1905

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Батырев Захар Иванович

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
19.10.1909

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
15.01.1911

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
12.12.1912

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Батыров Герасим Иванович

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
06.08.1917

Сын: Батырев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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