(Чекмарева) Марфа Трофимова / Матрена Трофимовна 28.06.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

(Чекмарева) Марфа Трофимова / Матрена Трофимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.06.1881, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Чекмарев Трофим Васильевич1856 г.р.
Мать
Чекмарева Вера ПетроваДо 1859 г.р.
Супруги
Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич19.07.1884 г.р.
Дети
(Дорогова Св Во 26.01.1940) Надежда Ивановна12.09.1905 г.р.
Батырев Захар Иванович03.09.1906 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1881

Отец: Чекмарев Трофим Васильевич

Мать: Чекмарева Вера Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
01.11.1902

Муж: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич

Рождение ребёнка
12.09.1905

Дочь: (Дорогова Св Во 26.01.1940) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич

Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Батырев Захар Иванович

Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич

Рождение ребёнка
19.10.1909

Дочь: (Дорогова-Батырева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич

Рождение ребёнка
15.01.1911

Дочь: (Дорогова Жива В 1935) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич

Рождение ребёнка
12.12.1912

Дочь: (Батырева (Выд. Св.)) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Батыров Герасим Иванович

Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич

Рождение ребёнка
06.08.1917

Сын: Батырев/ Дорогов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.