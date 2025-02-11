(Чекмарева) Марфа Трофимова / Матрена Трофимовна
женский, родилась 28.06.1881, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЧекмарев Трофим Васильевич1856 г.р.
МатьЧекмарева Вера ПетроваДо 1859 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Чекмарев Трофим Васильевич
Мать: Чекмарева Вера Петрова
Дочь: (Дорогова Св Во 26.01.1940) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич
Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич
Дочь: (Дорогова-Батырева) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич
Дочь: (Дорогова Жива В 1935) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич
Дочь: (Батырева (Выд. Св.)) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич
Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич
Сын: Батырев/ Дорогов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Батыров-Дорогов Иван Уч Пмв 2Й Алексеевич