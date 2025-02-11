Чекмарева Вера Петрова До 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Чекмарева Вера Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1859

умерла Неизвестно

Супруги
Чекмарев Трофим Васильевич1856 г.р.
Дети
(Чекмарева) Евдокия Трофимова01.03.1878 г.р.
Чекмарев Мефодий Трофимов19.06.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекмарев Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекмарева) Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Чекмарев Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1878

Дочь: (Чекмарева) Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Чекмарев Трофим Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.06.1880

Сын: Чекмарев Мефодий Трофимов

Отец ребёнка: Чекмарев Трофим Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.06.1881

Дочь: (Чекмарева) Марфа Трофимова / Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Чекмарев Трофим Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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