Чекмарева Вера Петрова
женский, родилась До 1859
умерла Неизвестно
Супруги
Чекмарев Трофим Васильевич1856 г.р.
Дети
(Чекмарева) Евдокия Трофимова01.03.1878 г.р.
Чекмарев Мефодий Трофимов19.06.1880 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чекмарева) Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Чекмарев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1878
Дочь: (Чекмарева) Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Чекмарев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1880
Сын: Чекмарев Мефодий Трофимов
Отец ребёнка: Чекмарев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1881
Дочь: (Чекмарева) Марфа Трофимова / Матрена Трофимовна
Отец ребёнка: Чекмарев Трофим Васильевич
Смерть
Неизвестно