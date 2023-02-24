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Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич

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Место рождения

с. Никитино

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Батыров Игнатий Никитович

Мать: Аксинья Васильевна

с. Никитино
Бракосочетание
30.10.1872

Жена: Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Батыров- Дорогов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.02.1880

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
29.05.1882

Сын: Батыров- Дорогов Сидор Алексеевич

Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Батыров- Дорогов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
22.02.1887

Сын: Батыров- Дорогов Прокопий Алексеевич

Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
09.10.1889

Сын: Батыров Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
03.08.1891

Сын: Батыров Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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