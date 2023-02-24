Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич
Место рожденияс. Никитино
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Батыров Игнатий Никитович
Мать: Аксинья Васильевна
с. Никитино
Бракосочетание
30.10.1872
Жена: Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Батыров- Дорогов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.02.1880
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
29.05.1882
Сын: Батыров- Дорогов Сидор Алексеевич
Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.07.1884
Сын: Батыров- Дорогов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
22.02.1887
Сын: Батыров- Дорогов Прокопий Алексеевич
Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.10.1889
Сын: Батыров Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
03.08.1891
Сын: Батыров Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Акулина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно