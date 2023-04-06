Аксинья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти11.02.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.?.1847
Рождение ребёнка
17.07.1848
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Батыров Игнатий Никитович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Варвара Игнатиевна
Отец ребёнка: Батыров Игнатий Никитович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич
Отец ребёнка: Батыров Игнатий Никитович
с. Никитино
Рождение ребёнка
24.03.1857
Дочь: Матрена Игнатьевна
Отец ребёнка: Батыров Игнатий Никитович
Рождение ребёнка
19.04.1860
Дочь: Хиония? Игнатьевна
Отец ребёнка: Батыров Игнатий Никитович
Рождение ребёнка
25.03.1862
Сын: Батыров- Дорогов Пахом Игнатьевич
Отец ребёнка: Батыров Игнатий Никитович
Смерть
11.02.1888