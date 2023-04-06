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Аксинья Васильевна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

11.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1847

Муж: Батыров Игнатий Никитович

Рождение ребёнка
17.07.1848

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Батыров Игнатий Никитович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Варвара Игнатиевна

Отец ребёнка: Батыров Игнатий Никитович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Батыров- Дорогов Амплей Игнатьевич

Отец ребёнка: Батыров Игнатий Никитович

с. Никитино
Рождение ребёнка
24.03.1857

Дочь: Матрена Игнатьевна

Отец ребёнка: Батыров Игнатий Никитович

Рождение ребёнка
19.04.1860

Дочь: Хиония? Игнатьевна

Отец ребёнка: Батыров Игнатий Никитович

Рождение ребёнка
25.03.1862

Сын: Батыров- Дорогов Пахом Игнатьевич

Отец ребёнка: Батыров Игнатий Никитович

Смерть
11.02.1888
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