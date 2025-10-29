Тюрина (Ерофеева) Степанида Ильинична
женский, родилась 10.11.1879, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 20.04.1969, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕрофеев Илья Отставной Солдат Трофимов1829 г.р.
МатьЕрофеева Домна Алексеевна1846 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Сын: Тюрин Яков Федорович
Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич
Дочь: (Тюрина) Евдокия
Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич
Дочь: (Тюрина) Феодосия
Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич
Дочь: Дорогова (Тюрина Св-Во 15.11.1939) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич
Дочь: (Тюрина) Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич
Сын: Тюрин Иван Уч. Вов Федорович
Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич