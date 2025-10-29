Тюрина (Ерофеева) Степанида Ильинична 10.11.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тюрина (Ерофеева) Степанида Ильинична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.11.1879, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 20.04.1969, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Ерофеев Илья Отставной Солдат Трофимов1829 г.р.
Мать
Ерофеева Домна Алексеевна1846 г.р.
Супруги
Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич13.06.1880 г.р.
Дети
(Тюрина) Евдокия03.08.1902 г.р.
(Тюрина) Феодосия26.05.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1879

Отец: Ерофеев Илья Отставной Солдат Трофимов

Мать: Ерофеева Домна Алексеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Яков Федорович

Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
11.11.1879
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Восприемники: Никита Агапов и Акилина Павлова

Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.08.1902

Дочь: (Тюрина) Евдокия

Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.05.1908

Дочь: (Тюрина) Феодосия

Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.03.1910

Дочь: Дорогова (Тюрина Св-Во 15.11.1939) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: (Тюрина) Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1913

Сын: Тюрин Иван Уч. Вов Федорович

Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.06.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
20.04.1969
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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