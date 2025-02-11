Дорогова (Тюрина Св-Во 15.11.1939) Мария Федоровна
женский, родилась 20.03.1910, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 20.04.1999, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецТюрин Федор Уч Пмв Николаевич13.06.1880 г.р.
МатьТюрина (Ерофеева) Степанида Ильинична10.11.1879 г.р.
Супруги
Дорогов Св Во 23.11.1934 И 17.09.1974 Дмитрий Сергеевич07.02.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорогов Св Во 23.11.1934 И 17.09.1974 Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
16.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорогов Св Во 23.11.1934 И 17.09.1974 Дмитрий Сергеевич
Смерть
20.04.1999
Похороны
Неизвестно