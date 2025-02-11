Дорогова (Тюрина Св-Во 15.11.1939) Мария Федоровна 20.03.1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогова (Тюрина Св-Во 15.11.1939) Мария Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.03.1910, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 20.04.1999, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич13.06.1880 г.р.
Мать
Тюрина (Ерофеева) Степанида Ильинична10.11.1879 г.р.
Супруги
Дорогов Св Во 23.11.1934 И 17.09.1974 Дмитрий Сергеевич07.02.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1910

Отец: Тюрин Федор Уч Пмв Николаевич

Мать: Тюрина (Ерофеева) Степанида Ильинична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Св Во 23.11.1934 И 17.09.1974 Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
26.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогов Св Во 23.11.1934 И 17.09.1974 Дмитрий Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогов Св Во 23.11.1934 И 17.09.1974 Дмитрий Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
20.04.1999
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.