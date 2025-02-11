Дорогов Св Во 23.11.1934 И 17.09.1974 Дмитрий Сергеевич 07.02.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов Св Во 23.11.1934 И 17.09.1974 Дмитрий Сергеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.02.1915, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 25.11.1988, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дорогов Сергей Родионович17.09.1879 г.р.
Мать
(Тремасова) Евдокия Александровна01.03.1881 г.р.
Супруги
Дорогова (Тюрина Св-Во 15.11.1939) Мария Федоровна20.03.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1915

Отец: Дорогов Сергей Родионович

Мать: (Тремасова) Евдокия Александровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогова (Тюрина Св-Во 15.11.1939) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
26.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорогова (Тюрина Св-Во 15.11.1939) Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорогова (Тюрина Св-Во 15.11.1939) Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
25.11.1988
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.