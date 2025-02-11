Дорогов Св Во 23.11.1934 И 17.09.1974 Дмитрий Сергеевич
мужской, родился 07.02.1915, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 25.11.1988, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДорогов Сергей Родионович17.09.1879 г.р.
Мать(Тремасова) Евдокия Александровна01.03.1881 г.р.
Супруги
Дорогова (Тюрина Св-Во 15.11.1939) Мария Федоровна20.03.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорогова (Тюрина Св-Во 15.11.1939) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
16.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорогова (Тюрина Св-Во 15.11.1939) Мария Федоровна
Смерть
25.11.1988
Похороны
Неизвестно