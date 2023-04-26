Андрей Ерофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Ерофей Дмитриев
Мать: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно