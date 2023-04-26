Андрей Ерофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Ерофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ерофей Дмитриев

Мать: Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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