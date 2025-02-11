Редков (Ерофеев Из Губашевских) Михаил Андреевич 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Редков (Ерофеев Из Губашевских) Михаил Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 04.09.1878, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Акулина ИвановнаОколо 1791 г.р.
Отец
Андрей Ерофеев1787 г.р.
Супруги
Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна1829 г.р.
Дети
(Редкова) Мария Михайловна01.04.1853 г.р.
Редков Иван I Михайлович15.08.1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Андрей Ерофеев

Мать: Акулина Ивановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.10.1850

Жена: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.04.1853

Дочь: (Редкова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.08.1854

Сын: Редков Иван I Михайлович

Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.11.1856

Сын: Редков/ Андреев Иван Билетный Солдат 2Й Михайлович

Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.09.1861

Сын: Редков/ Андреев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.07.1863

Сын: Редков/ Андреев Трофим Билетный Солдат Михайлович

Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.08.1866

Сын: Редков/ Андреев Андриан Михайлович

Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.04.1869

Сын: Редков/ Андреев Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.03.1873

Дочь: (Редкова) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
04.09.1878
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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