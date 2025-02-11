Редков (Ерофеев Из Губашевских) Михаил Андреевич
мужской, родился 1827, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 04.09.1878, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАкулина ИвановнаОколо 1791 г.р.
ОтецАндрей Ерофеев1787 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Андрей Ерофеев
Мать: Акулина Ивановна
Дочь: (Редкова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна
Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна
Сын: Редков/ Андреев Иван Билетный Солдат 2Й Михайлович
Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна
Сын: Редков/ Андреев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна
Сын: Редков/ Андреев Трофим Билетный Солдат Михайлович
Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна
Дочь: (Редкова) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Редкова (Редкова) Марфа Марфа/ Мария Федоровна