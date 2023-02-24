Редков/ Андреев Трофим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1863
Отец: Редков Михаил Андреевич
Мать: Марфа Федоровна
Бракосочетание
25.?.1889
Жена: Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
13.01.1890
Дочь: Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
19.07.1892
Сын: Редков/ Андреев Илья Трофимович
Мать ребёнка: Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
04.03.1895
Сын: Редков/ Андреев В Сибири С 1920 Василий Трофимович
Мать ребёнка: Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1898
Сын: Редков/ Андреев Крестился. В М. Канадее Степан Трофимович
Мать ребёнка: Феодосия Петровна
Смерть
Неизвестно