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Редков/ Андреев Трофим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1863

Отец: Редков Михаил Андреевич

Мать: Марфа Федоровна

Бракосочетание
25.?.1889

Жена: Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
13.01.1890

Дочь: Ксения Трофимовна

Мать ребёнка: Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
19.07.1892

Сын: Редков/ Андреев Илья Трофимович

Мать ребёнка: Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
04.03.1895

Сын: Редков/ Андреев В Сибири С 1920 Василий Трофимович

Мать ребёнка: Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Редков/ Андреев Крестился. В М. Канадее Степан Трофимович

Мать ребёнка: Феодосия Петровна

Смерть
Неизвестно
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