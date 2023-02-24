(Суровяткина) Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суровяткина) Феодосия Петровна

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Место рождения

д. Курмаевка, Сызранский уезд

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Суровяткин Петр Степанов

Мать: не указана

д. Курмаевка, Сызранский уезд
Бракосочетание
25.?.1889

Муж: Редков/ Андреев Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.1890

Дочь: Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Редков/ Андреев Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
19.07.1892

Сын: Редков/ Андреев Илья Трофимович

Отец ребёнка: Редков/ Андреев Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
04.03.1895

Сын: Редков/ Андреев В Сибири С 1920 Василий Трофимович

Отец ребёнка: Редков/ Андреев Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Редков/ Андреев Крестился. В М. Канадее Степан Трофимович

Отец ребёнка: Редков/ Андреев Трофим Михайлович

Смерть
Неизвестно
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