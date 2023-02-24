(Суровяткина) Феодосия Петровна
Место рожденияд. Курмаевка, Сызранский уезд
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Суровяткин Петр Степанов
Мать: не указана
д. Курмаевка, Сызранский уезд
Бракосочетание
25.?.1889
Рождение ребёнка
13.01.1890
Дочь: Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Редков/ Андреев Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
19.07.1892
Сын: Редков/ Андреев Илья Трофимович
Отец ребёнка: Редков/ Андреев Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1895
Рождение ребёнка
01.01.1898
Смерть
Неизвестно