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Авдотья Андреевна
Авдотья Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андрей Ерофеев
1787 г.р.
Мать
Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Андрей Ерофеев
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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