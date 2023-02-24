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(Дмитрий Купряшкин) Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: (Купряшка Седашкин) Иванов

Мать: Алена Тетяшева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Ерофей Дмитриев

Мать ребёнка: Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
1758

Сын: Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Выд. В Губашево Прасковья Дмитриева

Мать ребёнка: Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: В Канадей Акулина Дмитриева

Мать ребёнка: Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Егор Дмитриев

Мать ребёнка: Аксинья Савельева

Смерть
Неизвестно
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