(Дмитрий Купряшкин) Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: (Купряшка Седашкин) Иванов
Мать: Алена Тетяшева
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федор Дмитриев
Мать ребёнка: Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ерофей Дмитриев
Мать ребёнка: Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Павел Дмитриев
Мать ребёнка: Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Выд. В Губашево Прасковья Дмитриева
Мать ребёнка: Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: В Канадей Акулина Дмитриева
Мать ребёнка: Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Егор Дмитриев
Мать ребёнка: Аксинья Савельева
Смерть
Неизвестно