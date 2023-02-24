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Павел Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: (Дмитрий Купряшкин) Максимов

Мать: Аксинья Савельева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Марк? Павлов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Никифор Павлов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно
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