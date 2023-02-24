Павел Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: (Дмитрий Купряшкин) Максимов
Мать: Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Марк? Павлов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Никифор Павлов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно