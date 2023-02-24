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Марфа Павлова
Марфа Павлова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Павел Дмитриев
1758 г.р.
Мать
Марфа Иванова
1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Павел Дмитриев
Мать:
Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно
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